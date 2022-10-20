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Иван рассказал о настрое «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»

20 Октября 2022 • 10:09 Комментировать
Зенит
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Крылья Советов
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Через 9 ч. 35 мин.

Бразильский голкипер Иван Куарезма, выступающий за петербургский «Зенит», высказался о предстоящем поединке против самарских «Крыльев Советов» в рамках групповой стадии Фонбет Кубка России.

«Все, кто приезжает в Петербург, действуют вторым номером. У «Крыльев» отличный подбор игроков, но мы сделаем все, чтобы наши болельщики ушли со стадиона счастливыми», - передает слова вратаря клубная пресс-служба.

Поединок между «Зенитом» и «Крыльями Советов» пройдет в четверг, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Иван Куарезма
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ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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