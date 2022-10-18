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Кубок России

Семак рассказал о состоянии Вендела и Кассьерры в преддверии матча с «Крыльями Советов»

18 Октября 2022 • 14:49 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
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20.10 20:30

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о состоянии некоторых игроков перед матчем Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

«Вендел готовится к игре, Кассьерра на сегодняшний день не работает. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра — в ближайшее время он начнет тренироваться», — приводит слова  Семака официальный сайт «сине-бело-голубых».

Напомним, оба футболиста пропустили прошлую игру санкт-петербургского клуба против «Пари НН» (3:0).

«Зенит» примет «Крылья Советов» на своем поле в рамках матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, встреча пройдет 20 октября в 20:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Сергей Семак Матео Кассьерра Маркус Вендел
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