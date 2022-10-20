Семак объяснил обратную замену Мостового

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил причину обратной замены вингера Андрея Мостового в матче Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов».

«Надо было усилить атаку, были два игрока: Мантуан или Бакаев. Была дилемма Малкома или Мостового, но Малком был активнее. Чтобы игроки вышли на свои позиции, заменили Андрея, а в атаку отправился Малком», — заявил главный тренер «сине-бело-голубых» в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Мостовой провёл на поле всего 22 минуты перед обратной заменой, чем остался недоволен. «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1 и сохранил шансы на выход из группы с шестью очками за два тура до конца.

