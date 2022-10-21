Кечинов: «Легионеры «Зенита» гораздо сильнее иностранцев ЦСКА»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов сравнил нынешних легионеров «Зенита» с иностранцами, выступающими в составах ЦСКА и других команд РПЛ.

По мнению эксперта, игроки петербуржской команды значительно сильнее тех, которые защищают цвета «армейцев». Кечинов считает, что лишь нападающий «Спартака» Куинси Промес дотягивает до уровня бразильских легионеров «Зенита».

«Промес — да, это однозначно уровень Малкома, Клаудиньо. А если брать «Динамо», у меня есть сомнения. Про ЦСКА могу то же самое сказать. Да, есть добротные, хорошие футболисты, но зенитовские легионеры гораздо сильнее», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, после 13 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая «Спартак» на семь очков, а ЦСКА — на восемь. Свой следующий матч петербуржцы проведут 24 октября против «Сочи». Начало — в 20:00 по московскому времени.