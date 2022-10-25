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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» побил застарелый рекорд волгоградского «Ротора»

25 Октября 2022 • 03:57 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
окончен

В заключительном матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» потерпел разгромное поражение от питерского «Зенита», пропустив семь безответных мячей. Это был уже 42-й подряд домашний матч чемпиона России, в котором команда забивает как минимум один мяч.

Таким образом, питерский клуб побил застарелый рекорд волгоградского «Ротора», который в 90-е годы прошлого века забивал в 41-м домашнем матче кряду.

В следующем туре российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» сыграет на выезде с  «Краснодаром», эта игра состоится 30 октября, в воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Зенит Сочи
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