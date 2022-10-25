«Зенит» побил застарелый рекорд волгоградского «Ротора»

В заключительном матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» потерпел разгромное поражение от питерского «Зенита», пропустив семь безответных мячей. Это был уже 42-й подряд домашний матч чемпиона России, в котором команда забивает как минимум один мяч.

Таким образом, питерский клуб побил застарелый рекорд волгоградского «Ротора», который в 90-е годы прошлого века забивал в 41-м домашнем матче кряду.

В следующем туре российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром», эта игра состоится 30 октября, в воскресенье.