Малафеев считает, что «Зенит» продлит контракт с Ловреном

Экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о возможном продлении контракта с капитаном команды Деяном Ловреном.

«Думаю, что это может произойти. Но в конечном итоге все так или иначе будет решаться в конце сезона. Одного желания со стороны руководства клуба недостаточно», — цитирует бывшего голкипера национальной команды России издание «Чемпионат».

Напомним, что Ловрен в текущей кампании Российской премьер-лиги провёл 13 поединков, забив единственный гол в принципиальном матче против «Спартака». Соглашение хорватского защитника рассчитано до конца сезона 2022/2023. Деян присоединился к «Зениту» в 2020 году.

