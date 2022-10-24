«Зенит» забил семь, деклассировал «Сочи» и ещё улучшил невероятную статистику домашних матчей

В матче 14-го тура РПЛ «Зенит» принимал «Сочи».

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Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 7:0. Гол Густаво Мантуана (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 6:0. Гол Филипе Малкома (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 5:0. Гол Вильмара Барриоса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 4:0. Гол Вендела (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 3:0. Гол Ивана Сергеева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Удаление Мещанинова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:0. Гол Филипе Малкома (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Ивана Сергеева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Закрывал 14-й тур чемпион и лидер. «Зенит» посмотрел на темп «Спартака», разбившего «Химки» со счётом 5:0, и понял, что расслабляться рано. «Красно-белые» приблизились на расстояние в четыре очка, нужно было снова делать комфортные семь. Дома «Зенит» проблем не испытывает – все шесть матчей выиграны, общий счёт вообще потрясает воображение – 23:2. Но есть небольшой нюанс, в последнее время «Сочи» стал неудобным соперником. В прошлом сезоне южане были единственными в РПЛ, кто не проиграл «Зениту».

Но вот эта серия и прервалась. Питерцы не просто не заметили сопротивления, они деклассировали «Сочи» на своём поле, отыгравшись за прошлый сезон. Началось всё моментально. На второй минуте прошла через левый фланг, Вендел прострелил на ближнюю штангу, мяч от ноги Нобоа отскочил к Сергееву, который головой пробил, приземлив мяч за спиной Джанаева – 1:0.

Даже десяти минут не прошло, а «Зенит» уже добился внушительного преимущества. Сергеев из центра поля скинул мяч на Вендела, тот добежал до штрафной площади и сыграл на Малкома. Бразилец ушел от Дркушича и пробил в Джанаева, сам же подхватил мяч и уже пальнул мимо голкипера – 2:0. Уже к середине тайма положение «Сочи» стало вовсе плачевным. Артём Мещанинов помешал Малкому вывалиться на рандеву с голкипером, арбитр посчитал это фолом последней надежды и удалил игрока «Сочи».

Практически сразу «Зенит» расчертил третью голевую атаку: Дуглас с левого фланга подал, Караваев скинул мяч вдоль ворот, а Иван Сергеев комбинацию завершил – 3:0. Завершил избиение в первом тайме Вендел, шикарно пальнувший с 23-х метров. Идеальный обводящий удар уместил мяч точно в «девятке» - 4:0. Второй тайм превратился в пустую формальность, но и тут «Зенит» нашёл время уколоть своего соперника.

Вильмар Барриос решил посоревноваться с Венделом в плане красочности удара. Примерно из той же зоны колумбиец пробил в правую «девятку», сделав счёт совсем неприличным – 5:0. Только после пятого гола игра успокоилась. «Сочи» вдесятером не мог ничего противопоставить, а «Зенит» и не хотел особо упорствовать далее. Начались замены – вышли Мостовой, Бакаев, Сарвели, Кравцов, однако по игре уже было всё понятно. Поменять что-то никто не стремился.

Но даже в такой ситуации «Зенит» смотрелся гораздо лучше, в концовке стрельнув ещё дважды за две минуты. Юсупов вдруг решил сыграть на Малкома, бразилец подарком воспользовался, переиграв Джанаева в ближнем бою. А уже в следующей атаке обострящую передачу вырезал Клаудиньо, Джанаев выскочил и рукой отыграл на Мантуана, которому осталось лишь поразить пустые ворота – 7:0. Просто феерический разгром и деклассация. «Зенит» уничтожил «Сочи», забив в 41-м домашнем матче подряд – рекорд «Ротора» пал.