Тихонов назвал преимущества «Зенита» над «Сочи»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от поединка между петербургским «Зенитом» и «Сочи» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

В разговоре с корреспондентом Metaratings.ru эксперт заявил, что фаворитом встречи являются подопечные Сергея Семака. Из явных преимуществ Тихонов отметил более сильный состав у «сине-бело-голубых», а также то, что они играют на домашнем стадионе.

Матч «Зенит» - «Сочи» состоится в понедельник, 24 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Перед этим поединком питерцы лидируют в турнирной таблице РПЛ, а южане располагаются на восьмой строчке.