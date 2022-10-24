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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов назвал преимущества «Зенита» над «Сочи»

24 Октября 2022 • 10:07 Комментировать
Зенит
...
Сочи
1 1.30 X 6.10 2 9.00
Через 9 ч. 38 мин.

Экс-полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от поединка между петербургским «Зенитом» и «Сочи» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

В разговоре с корреспондентом Metaratings.ru эксперт заявил, что фаворитом встречи являются подопечные Сергея Семака. Из явных преимуществ Тихонов отметил более сильный состав у «сине-бело-голубых», а также то, что они играют на домашнем стадионе.

Матч «Зенит» - «Сочи» состоится в понедельник, 24 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Перед этим поединком питерцы лидируют в турнирной таблице РПЛ, а южане располагаются на восьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Тихонов Сочи
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ЗЕНИТ СОЧИ
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