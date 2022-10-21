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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведь – о чемпионстве «Зенита»: «Они же к этому идут уже третий сезон»

21 Октября 2022 • 20:57 Комментировать
Зенит
...
Сочи
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24.10 20:00

Бывшая защитница московского «Спартака», а ныне помощник главного тренера сборной России Елена Медведь прокомментировала чемпионство «Зенита» и матч петербургской команды с ЦСКА (1:1).

Футболистка отметила весьма неплохой набор игроков в команде, а также определённую сыгранность между ними, ровно как и то, как устроен тренировочный процесс.

«Они же к этому идут уже третий сезон. И я думаю, очень хорошая оборона. Сколько сегодня борьбы! И ЦСКА в обороне очень хорошо сыграл. Очень цепко. Но фон усталости, думаю, сказался», - цитирует Медведь «Матч ТВ».

Ранее «Зенит» отпраздновал чемпионство, сыграв вничью с «Ростовом» (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Чемпионат России Елена Медведь
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