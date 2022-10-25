Дуглас: «Зенит» сыграл даже лучше, чем хотел»

Бразильский защитник Дуглас Сантос, выступающий за петербургский «Зенит», высказался о крупной победе над «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Очень хороший матч. Мы хотели показать отличную игру, а сыграли даже лучше, чем хотели. Мы рады победе и должны продолжать в том же духе», - приводит слова легионера «Спорт-экспресс».

В 14 турах чемпионата России подопечные Сергея Семака одержали 11 побед и три раза сыграли вничью. Команда набрала 36 очков и опережает ближайшего преследователя на семь баллов. В рамках 15-го тура РПЛ «сине-бело-голубые» на выезде встретятся с «Краснодаром».