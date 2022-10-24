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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Колосков назвал «Спартак» основным конкурентом «Зенита»

24 Октября 2022 • 13:21 Комментировать (1)
Зенит
...
Сочи
1 1.30 X 6.10 2 9.00
Через 5 ч. 46 мин.

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом РФС, высоко оценил «Спартак». По мнению Колоскова, «красно-белые» являются конкурентом «Зенита» в борьбе за титул чемпиона России.

«Спартак» сейчас можно рассматривать как основного конкурента «Зенита». Других реальных конкурентов, кроме них, я на сегодняшний день не вижу», - высказался Колосков для «РИА Новости».

На текущий момент «Спартак», занимающий в турнирной таблице Премьер-лиги второе место, отстаёт от «Зенита» на четыре зачётных балла. Впрочем, питерцы свой матч 14-го тура ещё не провели – в понедельник вечером они сыграют против «Сочи». Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Вячеслав Колосков
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Volond
24 Октября 2022 в 13:37
Не бегите впереди паровоза...
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