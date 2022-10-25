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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Зениту» Сычевой однозначно не пригодился бы»

25 Октября 2022 • 22:02 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
окончен

Легенда российского футбола Александр Мостовой высказался о возможности переезда Владимира Сычевого в петербургский «Зенит».

«Зениту» Сычевой однозначно не пригодился бы. Зачем он там? В клубе и без того половина сидит на скамейке и не играет. Вот в других командах, где нет нападающих, он бы пригодился. Но парню 26 лет, он только первый сезон на подъёме», – заявил бывший футболист «Спартака» в интервью «Чемпионату». Мостовой привёл пример Гамида Агаларова, который сидит на скамейке «Ахмата» из-за ухудшившейся результативности.

Напомним, что Сычевой в новом сезоне Российской премьер-лиги отметился 11 голами, что выводит его на первую строчку в гонке бомбардиров.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Владимир Сычевой
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