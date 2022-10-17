Тренер ЦСКА считает, что «армейцам» по силам соперничать с «Зенитом» за чемпионство

Олег Фоменко, помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, высказался о борьбе за чемпионский титул с «Зенитом» в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, любая команда из первой четвёрки турнирной таблицы способна конкурировать с петербуржцами за главный трофей российского чемпионата, так как многое будет зависеть от состояния бразильских игроков «Зенита».

«Может, завтра бразильцы соберутся и уедут. И резко всё поменяется. Отставание в семь очков? Ну так играть ещё больше 15 игр. Всё в жизни бывает», — цитирует Фоменко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после ничейного результата в дерби со «Спартаком» (2:2) ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. Отставание «армейцев» от лидирующего «Зенита» составляет восемь баллов.