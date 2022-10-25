Сычевой – о желании стать лучшим бомбардиром: «У меня, честно, нет такой цели»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой вновь высказался о перспективах стать лучшим бомбардиром по итогам сезона Российской премьер-лиги.

«Да у меня, честно, нет такой цели. Может, кто-то посчитает это неправильным. Мол, каждый форвард должен ставить перед собой высокую планку. Но я иду постепенно», – заявил форвард, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Игрок отметил, что необходимо выкладываться в каждом матче, и только время рассудит, кто станет лучшим нападающим сезона.

Напомним, что за 14 туров Сычевой успел забить 11 голов и сравняться в гонке бомбардиров с Куинси Промесом и Малкомом Филипе.

