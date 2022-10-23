​Гайич играет в футболке Гайча

ЦСКА проводит гостевой поединок против «Оренбурга» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Защитник московской команды Милан Гайич вышел на второй тайм в футболке Адольфо Гайча с 21 игровым номером. На это обращает внимание телеграм-канал «Первый спорт».

Можно предположить, что для Милана Гайича не нашлось запасной футболки, поэтому он надел футболку своего партнёра, чья фамилия очень похожа. При этом Гайич играет под 22 номером, а Гайч – под 21. Наверняка арбитр был предупреждён о сложившейся ситуации, чтобы не было конфуза в протоколе.

Следить за матчем чемпионата России между «Оренбургом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.