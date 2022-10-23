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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гайич играет в футболке Гайча

23 Октября 2022 • 15:18 Комментировать
Оренбург
2:2
ЦСКА Москва
окончен

ЦСКА проводит гостевой поединок против «Оренбурга» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Защитник московской команды Милан Гайич вышел на второй тайм в футболке Адольфо Гайча с 21 игровым номером. На это обращает внимание телеграм-канал «Первый спорт».

Можно предположить, что для Милана Гайича не нашлось запасной футболки, поэтому он надел футболку своего партнёра, чья фамилия очень похожа. При этом Гайич играет под 22 номером, а Гайч – под 21. Наверняка арбитр был предупреждён о сложившейся ситуации, чтобы не было конфуза в протоколе.

Следить за матчем чемпионата России между «Оренбургом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Адольфо Гайч Милан Гайич
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