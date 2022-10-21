Агент Дивеева рассказал о состоянии игрока

Футбольный агент Олег Ерёмин рассказал о состоянии своего клиента, защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева.

Футболист уже начал процесс полновесной реабилитации с привлечением физических упражнений.

«Всё идёт по плану. Думаю, что Игорь однозначно примет участие в зимних сборах команды», - цитирует Ерёмина «РБ Спорт».

Однако, тем не менее, агент призвал не торопиться с выводами.

Игрок получил серьёзную травму во время матча чемпионата России против «Торпедо» (0:1), а именно перелом большеберцовой кости.

Дивеев является футболистом московского клуба с 2019 года. Ранее футболист выступал за «Уфу».