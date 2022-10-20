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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ермаков рассказал, как Федотов подбодрил игроков ЦСКА после поражения от «Торпедо»

20 Октября 2022 • 09:28 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Торпедо Москва
окончен

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков рассказал, как главный тренер «армейцев» Владимир Федотов подбодрил своих подопечных после поражения от «Торпедо» (0:1) в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

Несмотря на поражение, ЦСКА продолжил возглавлять турнирную таблицу группы D c девятью набранными очками в своём активе. Торпедовцы же с шестью баллами идут на третьем месте.

«Что сказал Федотов в раздевалке? Он сказал не вешать нос, будет хорошим пинком для нас перед «Оренбургом». Игра, как и все матчи, — мы должны побеждать, такое поражение, нужно искать плюсы какие-то из этого, двигаться вперёд, смотреть только вперёд. Мы проиграли, надо работать», — цитирует Ермакова ТАСС.

Свой следующий матч «армейцы» проведут в воскресенье, 23 октября, против «Оренбурга» в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Владимир Федотов Никита Ермаков
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