Ермаков рассказал, как Федотов подбодрил игроков ЦСКА после поражения от «Торпедо»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков рассказал, как главный тренер «армейцев» Владимир Федотов подбодрил своих подопечных после поражения от «Торпедо» (0:1) в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

Несмотря на поражение, ЦСКА продолжил возглавлять турнирную таблицу группы D c девятью набранными очками в своём активе. Торпедовцы же с шестью баллами идут на третьем месте.

«Что сказал Федотов в раздевалке? Он сказал не вешать нос, будет хорошим пинком для нас перед «Оренбургом». Игра, как и все матчи, — мы должны побеждать, такое поражение, нужно искать плюсы какие-то из этого, двигаться вперёд, смотреть только вперёд. Мы проиграли, надо работать», — цитирует Ермакова ТАСС.

Свой следующий матч «армейцы» проведут в воскресенье, 23 октября, против «Оренбурга» в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.