Капитан «Торпедо» Самсонов высказался об удачных матчах с ЦСКА

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов ответил на вопрос о матчах с ЦСКА.

«Как так вышло, что ЦСКА стал клиентом «Торпедо»? Не знаю. Меня спрашивают о каких‑то клиентах… Клиенты — в магазине, а у нас соперники», — заявил Самсонов Sport 24.

Футболист отметил, что команда пытается победить любого соперника. Сейчас нужно думать о победе в предстоящем матче над «Ахматом», а потом уже думать о том, сможет ли «Торпедо» в третий раз в сезоне обыграть «армейцев», добавил игрок.

Напомним, «автозаводцы» два раза одержали победу над ЦСКА со счетом 1:0 по ходу текущего сезона.

В матче 14-го тура РПЛ «Торпедо» в гостях сыграет с «Ахматом», встреча пройдет 23 октября в 19:00 по мск.