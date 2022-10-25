Габулов – о пенальти в ворота ЦСКА: «Форвард «Оренбурга» правила не нарушал»

Двукратный чемпион России в составе московского ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «армейцев» в матче «Оренбург» - ЦСКА.

Специалист отметил, что не один раз имел возможность наблюдать за подобным исполнением пенальти в различных чемпионатах.

«Так как судьи пока разрешают такое исполнение одиннадцатиметровых, значит, форвард «Оренбурга» правила не нарушал», - приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

На 64-й минуте поединка нападающий команды хозяев Владимир Сычевой реализовал свой шанс и забил гол в ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с одиннадцатиметровой отметки. Итоговый счёт встречи – 2:2.