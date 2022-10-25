Лапочкин – о моменте на 63-й минуте матча «Оренбург» - ЦСКА: «Арбитр здесь правильно назначил пенальти»

Бывший российский футбольный судья Сергей Лапочкин прокомментировал момент, произошедший на 63-й минуте встречи, в которой «Оренбург» принимал на своём поле московский ЦСКА (2:2). Главным арбитром данного поединка был назначен Владислав Безбородов.

Специалист отметил, что пенальти был назначен с применением системы видеопомощи арбитрам. Далее Лапочкин описал произошедшие на поле действия и дал своё заключение: «Игрока держат, зачем ему стоять? Может быть, немного приукрасил, но арбитр здесь правильно назначил пенальти», - приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».

Гол с одиннадцатиметровой отметки установил окончательный итог матча.