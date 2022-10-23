​Набабкин получил травму

По итогам матча Премьер-лиги против «Оренбурга» ЦСКА потерял не только два очка, но и защитника Кирилла Набабкина. После игры комментарий на этот счёт дал тренер ЦСКА Олег Фоменко, который замещал в этой игре дисквалифицированного Владимира Федотова.

«Синтетическое покрытие травмоопасно, в результате чего он получил повреждение», - высказался Фоменко, чьи слова приводятся на страницах официального сайта ЦСКА.

«Оренбург» и ЦСКА по два раза забили друг другу – 2:2. Теперь «армейцы» будут готовиться к дерби против «Локомотива». Битва московских команд пройдёт в следующую субботу, 29 октября.