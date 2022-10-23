​Карраскаль вернулся в состав ЦСКА

Воскресную программу 14-го тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Наставник московской команды Владимир Федотов включил в стартовый состав таких игроков:

Акинфеев, Набабкин, Мойзес, Роша, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.

Как видим, Хорхе Карраскаль возвращается в состав ЦСКА – на неделе он пропустил кубковый поединок с «Торпедо». Ранее Федотов раскритиковал Карраскаля за его действия в дерби со «Спартаком».

Матч «Оренбург» - ЦСКА стартует в 14:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.