​Тренер ЦСКА Фоменко: «Во втором тайме были мучения»

Олег Фоменко, который в игре с «Оренбургом» замещал на тренерской скамейке дисквалифицированного рулевого ЦСКА Владимира Федотова, дал комментарий после ничьей (2:2).

«Команда потеряла два очка. В первом тайме мы создали достаточно моментов, можно было уходить на перерыв спокойнее, но подвела реализация. Во втором тайме уже были мучения», - высказался Фоменко, чьи слова приводятся на официальном сайте ЦСКА.

По словам Фоменко, ЦСКА не находится в кризисе, несмотря на четыре матча подряд без побед. Тренер «армейцев» обратил внимание на количество моментов, которое создаёт команда.

ЦСКА на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.