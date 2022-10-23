Арбитр заставил Гайича снять футболку Гайча

Защитник Милан Гайич вышел на второй тайм матча против «Оренбурга» в футболке форварда Адольфо Гайча, находящегося на скамейке запасных. Мы предполагали, что для Гайича просто не нашлось запасной футболки, и арбитр предупреждён о сложившейся ситуации. Но нет. В какой-то момент Владислав Безбородов остановил игру свистком и попросил Гайича сменить футболку. Игрок при этом не сразу понял, в чём вообще проблема.

Рефери пришлось вмешаться не из-за фамилии, а из-за игрового номера. В такой ситуации существовал риск внести в протокол ошибочные данные, поскольку Милан Гайич играет под номером 22, а Адольфо Гайч – под номером 21.

Следить за матчем между «Оренбургом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции.