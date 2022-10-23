​Сычевой рассказал, каково забивать Акинфееву

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой ответил на вопрос, каково это – расписываться в воротах Игоря Акинфеева.

«Да приятно и всё. Я побегу, потому что когда получаю лучшего игрока матча, никогда не успеваю на пиццу в раздевалке. Всё съедают. Так что спасибо большое, удачи!» - сказал Сычевой в эфире «Матч Премьер». Слова футболиста передаёт телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, что Владимир Сычевой дважды забил ЦСКА. Оформив дубль, нападающий догнал Куинси Промеса на вершине рейтинга бомбардиров Российской премьер-лиги (по 11 голов).

Следующий матч чемпионата России «Оренбург» проведёт 28 октября – против «Факела».