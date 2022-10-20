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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карраскаль рассказал, есть ли у него конфликт с Федотовым

20 Октября 2022 • 21:16 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
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23.10 14:00

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил, что у него нет конфликта с наставником команды Владимиром Федотовым.

«Есть ли у меня конфликт с Федотовым? Нет, все хорошо», — цитирует слова Карраскаля «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что не попал в заявку на матч 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Торпедо» (0:1) из-за травмы.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 13 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Хорхе Карраскаль
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