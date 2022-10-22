Масалитин: «Тренерскому штабу ЦСКА нужно поговорить с легионерами»

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался о легионерах «армейцев».

«Тренерскому штабу нужно серьезно поговорить с легионерами. Карраскаль, Медина и некоторые другие иностранцы выдали хороший стартовый отрезок, но затем сдали», – заявил Масалитин в интервью Sport24. По его словам, иностранные футболисты заблуждаются в том, что смогут играть в России вполсилы. По мнению эксперта, в таком случае имеет смысл доверять местным игрокам, а для мотивации иностранцев можно заключать контракты не дольше, чем на два года.

На данный момент в составе ЦСКА находятся десять иностранцев, а именно Мойзес, Виллиан Роша, Бруно Фукс, Милан Гайич, Бактиёр Зайнутдинов, Саша Зделар, Хорхе Карраскаль, Виктор Мендес, Хесус Медина и Адольфо Гайч.

