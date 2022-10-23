​Чалов приблизился к Промесу в гонке бомбардиров РПЛ

В воскресенье ЦСКА проводит гостевой матч против «Оренбурга» в рамках 14-го тура Премьер-лиги России. В самом начале встречи голом отметился нападающий «армейцев» Фёдор Чалов – он поразил ворота соперника пяткой.

Теперь Чалов имеет на своём счету 10 голов в нынешнем чемпионате России. Форвард ЦСКА вплотную приблизился к Куинси Промесу – спартаковец с 11 забитыми мячами возглавляет гонку бомбардиров Премьер-лиги.

Следить за матчем чемпионата России между «Оренбургом» и ЦСКА можно на портале LiveResult – там проходит подробная текстовая трансляция.

Перед началом тура ЦСКА занимал третье место в турнирной таблице.