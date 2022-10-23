​Сычевой догнал Промеса на вершине рейтинга бомбардиров РПЛ

В воскресенье «Оренбург» принимает ЦСКА в матче 14-го тура российского чемпионата. Форвард «горожан» Владимир Сычевой дважды расписался в воротах Игоря Акинфеева. После дубля Сычевой имеет на своём счету 11 результативных ударов в чемпионате. Нападающий «Оренбурга» догнал на вершине рейтинга бомбардиров Премьер-лиги Куинси Промеса из «Спартака».

Стоит отметить, что Куинси Промес в этом туре улучшить свой показатель не сможет – матч против «Химок» спартаковец пропускает из-за дисквалификации.

Следить за последними минутами матча Премьер-лиги между «Оренбургом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции.