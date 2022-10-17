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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов призвал не спешить называть «Зенит» чемпионом

17 Октября 2022 • 12:54 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
1 4.90 X 4.10 2 1.65
23.10 14:00

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», опережающий «армейцев» на восемь очков.

«Зенит» — чемпион? Ещё рано. Тяжело будет, конечно, но рановато так говорит», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Отметим, что в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2) российский форвард оформил дубль, доведя счёт своим голам в нынешнем сезоне до десяти. Свой следующий матч «красно-синие» проведут 23 октября против «Оренбурга». Начало — 14:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Фёдор Чалов
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
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