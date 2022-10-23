«Оренбург» сравнял счёт в матче с ЦСКА и снова пропустил после автогола

Уже к середине первого тайма матча 14-го тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и ЦСКА команды забили суммарно три мяча. В самом начале Фёдор Чалов пяткой пробил между ног голкиперу, а на 18-й минуте хозяева отыгрались. Снова угроза пришла с правого фланга после прострела Мансильи, после рикошета Владимир Сычевой получил мяч и, продавив защитника, сравнял счет. В ответной атаке Хорхе Карраскаль прострелил на ближнюю штангу, а там в попытке прервать опасную атаку Ренато Гойкович срезал мяч в свои ворота.

Счёт стал 2:1 в пользу «армейцев», которые, по-прежнему, идут на втором месте, их соперник - девятый.