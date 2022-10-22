Кузнецов рассказал, как отсутствие Федотова скажется на ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о том, скажется ли отсутствие главного тренера «армейцев» Владимира Федотова на игре команды во время матча 14-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Напомним, ранее 56-летний специалист был дисквалифицирован на одну игру за конфликт с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем по ходу матча 13-го тура.

По мнению Кузнецова, отсутствие Федотова не скажется на выступлении ЦСКА в предстоящей встрече, так как у тренерского штаба команды будет связь со специалистом по ходу матча.

«По сути, отсутствие Федотова на бровке ЦСКА не должен почувствовать. Могут быть какие-то нюансы, но они могут сыграть в плюс и в минус. К примеру, многие любят подсказывать ближайшему игроку на бровке, кого-то это из игроков нервирует, а кому-то помогает. Для каждого игрока отсутствие тренера может сыграть по-разному», цитирует Кузнецова Metaratings.

Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится завтра, 23 октября. Начало — в 14:00 по московскому времени.