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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузнецов рассказал, как отсутствие Федотова скажется на ЦСКА в матче с «Оренбургом»

22 Октября 2022 • 15:03 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
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Через 21 ч. 48 мин.

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о том, скажется ли отсутствие главного тренера «армейцев» Владимира Федотова на игре команды во время матча 14-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Напомним, ранее 56-летний специалист был дисквалифицирован на одну игру за конфликт с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем по ходу матча 13-го тура.

По мнению Кузнецова, отсутствие Федотова не скажется на выступлении ЦСКА в предстоящей встрече, так как у тренерского штаба команды будет связь со специалистом по ходу матча.

«По сути, отсутствие Федотова на бровке ЦСКА не должен почувствовать. Могут быть какие-то нюансы, но они могут сыграть в плюс и в минус. К примеру, многие любят подсказывать ближайшему игроку на бровке, кого-то это из игроков нервирует, а кому-то помогает. Для каждого игрока отсутствие тренера может сыграть по-разному», цитирует Кузнецова Metaratings.

Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится завтра, 23 октября. Начало — в 14:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Кузнецов Владимир Федотов Оренбург
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