​Федотов посмотрит матч с «Оренбургом» из ложи – тренера ЦСКА дисквалифицировали

В воскресенье ЦСКА проведёт гостевой матч чемпионата России против «Оренбурга». На тренерской скамейке «армейцев» не будет Владимира Федотова – тренер был дисквалифицирован по итогам дерби со «Спартаком».

Федотов приедет на игру против «Оренбурга» и, вероятно, будет следить за происходящим из ложи стадиона. Об этом рассказал Василий Еремякин – президент оренбургского клуба.

«У нас на стадионе есть гостевая VIP-ложа, насколько знаю, он приедет и будет смотреть матч с трибуны», - высказался Еремякин, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Матч Премьер-лиги между «Оренбургом» и ЦСКА стартует 23 октября в 14:00 по московскому времени.