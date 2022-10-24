Корнаухов: «Ничего трагичного с ЦСКА не происходит»

Обладатель кубка России в составе московского ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал выступление «армейцев» в нынешнем сезоне.

«Ничего трагичного с ЦСКА не происходит, просто при таком преимуществе, при таком количестве создаваемых моментов их надо реализовывать», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

Корнаухов считает, что в ситуации, когда «красно-синие» очень часто получают мячи в свои ворота, необходимо научиться реализовывать собственные моменты на половине поля соперника.

На данный момент столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.