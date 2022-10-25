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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычевой высказался относительно слухов о трансфере в «Спартак»

25 Октября 2022 • 12:16 Комментировать
Оренбург
2:2
ЦСКА Москва
окончен

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о перспективах перебраться в столичный «Спартак».

«Журналисты, видимо, меня не так поняли. Написали, что я мечтаю играть в «Спартаке». Я лишь сказал, что мне нравится эта команда. Не более того. Если возникнет такая возможность, конечно, ее рассмотрю», – заявил игрок в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам футболиста, он хотел бы попробовать силы в любом из топовых клубов РПЛ. Сычевой отметил, что живёт сегодняшним днём и не строит планы на будущее, поэтому форвард не исключает даже поездки в Европу.

В новом сезоне Российской премьер-лиги Владимир стал автором 11 голов, что позволяет ему делить первое место в гонке бомбардиров с Куинси Промесом и Малкомом Филипе.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Владимир Сычевой
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