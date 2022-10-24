Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру с «Оренбургом», гол Фёдора Чалова пяткой и нападающего Владимира Сычевого.

- Как оцените ничью ЦСКА с «Оренбургом»?

- Положительно. Я так и думал, что это будет лучшим вариантом для ЦСКА. Почему? потому что «армейцы» провели плохую игру с «Торпедо». Была какая-то напряженка. Но оказалось, что ЦСКА хорошо включился в игру. Хотя «Оренбург» мне нравится в этом сезоне. У них правильная постановка игры. Они больше атакуют, чем обороняются, мало отдают поперечных передач или назад. Что касается гостей, они тоже правильно действовали в этом матче. Не закрывались в обороне, старались атаковать и физически неплохо себя чувствовали. В конце второго тайма Обляков мог отличиться. ЦСКА мог и выиграть. Команда оставила хорошее впечатление перед матчем с «Локомотивом». Хотя это уже третья ничья подряд. Это многовато.

- ЦСКА вновь потерял очки. Это беспокоит? «Зенит» и «Спартак» уходят в отрыв.

- Да. И здесь ничего не сделаешь. Во втором круге ЦСКА, я уверен, даст бой питерцам, но они уже далеко ушли и в первом круге вряд ли потеряют очки.

- А что касается «Спартака», который даже без главного тренера сумел разгромить «Химки» 5:0?

- Ну, а что тренер? Его отсутствие никак не влияет на команду. Наоборот лучше, когда он смотрит на игру со стороны и видит ее, как на ладони. А со скамейки ничего не видно. Так что я только приветствую, что тот же Федотов сидел на верхнем ярусе стадиона и видел всю картинку. Теперь он знает, кто как играет.

- Чалов забил пяткой. Этот мяч может претендовать на лучший в сезоне?

- Я пересматривал этот гол. Возможно, он действительно так разобрался в ситуации и проткнул мяч между ног вратаря. Так редко бывает. Если он зряче действовал, то это ему большой плюс.

- Карраскаль был заменен во втором тайме, Медина снова не блистал. Что с ними делать?

- Карраскаль как раз неплохо сыграл. Думаю, его замена связана с физическим состоянием. Когда он свежий – хорошо себя чувствует. Как только теряет физику – все заканчивается. Ему надо обратить внимание на себя, на свой быт. Не знаю, что он делает, когда их отпускают домой.

- А Медина?

- Он немного потерялся. Медина в последнее время вообще никакой. Не создает условия для хорошей игры, не отдает острые передачи партнерам. Когда вышел Обляков, он гораздо интереснее смотрелся.

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- Последние результаты ЦСКА связываете с плохой игрой легионеров?

- Конечно. Когда выходит молодежь: Яковлев, Ушаков, Ермаков – они неплохо смотрятся. Ребята все правильно делают. Все вовремя. Ушаков даже хорошо бежит с мячом. Это большая редкость. Сейчас ведь любят играть в одно касание.

- Форвард «Оренбурга» Сычевой сделал дубль и догнал Промеса в гонке бомбардиров. У парня большое будущее?

- Пока он играет удачно, хорошо подключается. Так бывает. Пока он забивает. Посмотрим, как Сычевой будет действовать во втором круге.

Елена Григорьевская