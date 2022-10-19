Чепчугов назвал тройку лучших вратарей РПЛ

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о том, кто из нынешних голкиперов РПЛ входит в тройку лучших игроков на своей позиции.

Лучшим вратарём лиги Чепчугов назвал своего давнего партнёра по «армейскому» клубу Игоря Акинфеева, на счету которого уже четыре «сухих» матча в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«На первое место поставлю Игоря Акинфеева, второй — Александр Селихов, а третьим назову Матвея Сафонова», — цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, Чепчугов защищал ворота «армейцев» в период с 2010 по 2017 год. Всего в составе ЦСКА голкипер провёл 28 матчей, пропустив в них 33 гола и девять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.