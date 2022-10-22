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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА стал серебряным призёром чемпионата России

22 Октября 2022 • 06:57 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
1 4.05 X 4.00 2 1.80
23.10 14:00

Женский футбольный клуб ЦСКА выиграл серебряные медали чемпионата России благодаря ничьей с чемпионом страны «Зенитом» (1:1).

Игра завершилась результативной ничьей, хотя «армейские» девушки были очень близки к победе в матче.

Счёт в поединке на 27-й минуте открыла Маргарита Черномырдина. Всё оставшееся игровое время московский клуб удерживал победный счёт, однако на первой добавленной ко второму тайму минуте гаитянка Кики выровняла положение дел на поле.

Таким образом, первое место по итогам сезона занял петербургский «Зенит», второе – московский ЦСКА, третье – столичный «Локомотив».

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ЦСКА Москва Чемпионат России
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