Непомнящий — о поведении Федотова: «Газзаев с Сёминым тоже много раз ругались друг на друга, но ничего, дружат сейчас»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал поведение наставника ЦСКА Владимира Федотова по ходу матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2). Напомним, после окончания встречи российский специалист повздорил с главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

Непомнящий выразил сожаление в связи с тем, что эта история стала предметом столь бурного обсуждения, поскольку, по мнению специалиста, тренеры имеют право на выражение своих эмоций.

«Да, наши тренеры иногда могут позволить себе что-то такое, но это всё эмоции, реакция. Иногда даже первые лица страны могут выдать выражения, которые не очень походят для печати, но что поделать? Мы люди, и мы имеем право на эмоции. Были времена, когда после игры по пути в раздевалку тренеры чуть ли не дрались. Тот же Газзаев с Сёминым много раз ругались вслух друг на друга, но ничего, дружат сейчас. Они были и продолжают оставаться друзьями», — цитирует Непомнящего Metaratings.

После 13 проведённых матчей ЦСКА расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Свой следующий матч подопечные Федотова проведут 23 октября против «Оренбурга». Начало — в 14:00 по московскому времени.