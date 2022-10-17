Газзаев назвал лучшего вратаря в России

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о том, кого считает лучшим российским голкипером.

«Лучший вратарь уже двадцать лет – Игорь Акинфеев. Лучше него нет вратаря», — заявил Газзаев порталу «КП Спорт».

В текущем сезоне 36-летний капитан ЦСКА принял участие в 14 мачтах во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов и четыре раза отстоял на «ноль». Действующий трудовой договор Акинфеева с «армейцами» рассчитан до конца июня 2024 года.

После 13-ти туров столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 зачетных баллов.