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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев назвал лучшего вратаря в России

17 Октября 2022 • 20:32 Комментировать
Оренбург
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ЦСКА Москва
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23.10 14:00

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о том, кого считает лучшим российским голкипером.

«Лучший вратарь уже двадцать лет – Игорь Акинфеев. Лучше него нет вратаря», — заявил Газзаев порталу «КП Спорт».

В текущем сезоне 36-летний капитан ЦСКА принял участие в 14 мачтах во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов и четыре раза отстоял на «ноль». Действующий трудовой договор Акинфеева с «армейцами» рассчитан до конца июня 2024 года.

После 13-ти туров столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Валерий Газзаев
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
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