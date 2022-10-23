​Губерниев считает, что Сычевому нужно уходить из «Оренбурга»

Владимир Сычевой в воскресенье дважды расписался в воротах ЦСКА и догнал Куинси Промеса на вершине рейтинга бомбардиров Премьер-лиги России – у форвардов по 11 голов. На подвиги игрока «Оренбурга» отреагировал Дмитрий Губерниев – известный спортивный журналист.

«А что до сих пор замечательный Сычевой делает в «Оренбурге»? Футболист очень хороший, нацелен на ворота, двигается здорово! Надо расти и повышать класс команды!» - написал Губерниев в телеграм-канале.

Напомним, что «Оренбург» и ЦСКА не смогли выявить сильнейшего – матч 14-го тура Премьер-лиги завершился вничью со счётом 2:2.