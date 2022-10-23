Тарханов не удивлён удачным выступлением «Оренбурга» против ЦСКА

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата «Оренбург» успешно дал бой фавориту - московскому ЦСКА. Встреча закончилась результативной ничьей - 2:2. Известный российский специалист Александр Тарханов не считает подобный результат удивительным. Он высоко ценит «Оренбург», и, в то же время, не считает ЦСКА самой стабильной командой.

- Изначально сам Федотов говорил, что стабильности не будет и надо будет работать, чтобы ее получить. «Оренбург»— хорошая команда. Я говорил, что с ними будет сложно. Поэтому ничего удивительного не вижу в том, что они отобрали очки, - цитирует слова Тарханова «Спорт день за днем».