​У ЦСКА одна из худших текущих серий среди клубов РПЛ

ЦСКА в воскресенье огорчил армию своих болельщиков ничьей с «Оренбургом» (2:2). Серия московской команды без побед увеличилась до четырёх матчей. В рамках этой серии «армейцы» трижды сыграли вничью в Премьер-лиге и уступили «Торпедо» в Фонбет Кубке России.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ЦСКА имеет одну из худших текущих серий среди клубов Премьер-лиги, если говорить о матчах без побед. Дольше без побед в настоящий момент остаются только «Факел» (8 матчей) и «Химки» (13 матчей).

Прервать негативную серию ЦСКА постарается в субботу, 29 октября. В этот день «армейцы» проведут дерби с «Локомотивом».