​В «Оренбурге» готовы продать Сычевого в «Барселону» или «Ювентус»

Дмитрий Андреев, который занимает должность спортивного директора «Оренбурга», пошутил на тему интереса к форварду команды Владимиру Сычевому.

«Если «Барселона» или «Ювентус» обратятся к нам по поводу Володи, то, конечно, мы отпустим его», - сказал Андреев со смехом. «На данный момент предложений нет», - добавил функционер, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

В чемпионате России сезона 2022/2023 Владимир Сычевой забил 9 голов в 11 матчах. Ещё 2 гола нападающий забил в рамках Фонбет Кубка России.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Владимира Сычевого в 500 тысяч евро.