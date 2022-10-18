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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Оренбурге» готовы продать Сычевого в «Барселону» или «Ювентус»

18 Октября 2022 • 17:59 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
1 4.20 X 4.05 2 1.75
23.10 14:00

Дмитрий Андреев, который занимает должность спортивного директора «Оренбурга», пошутил на тему интереса к форварду команды Владимиру Сычевому.

«Если «Барселона» или «Ювентус» обратятся к нам по поводу Володи, то, конечно, мы отпустим его», - сказал Андреев со смехом. «На данный момент предложений нет», - добавил функционер, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

В чемпионате России сезона 2022/2023 Владимир Сычевой забил 9 голов в 11 матчах. Ещё 2 гола нападающий забил в рамках Фонбет Кубка России.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Владимира Сычевого в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев Владимир Сычевой
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
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