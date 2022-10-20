Еремякин не верит, что дисквалификация Федотова поможет «Оренбургу» в матче с ЦСКА

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о том, поможет ли дисквалификация наставника ЦСКА Владимира Федотова его клубу в предстоящем матче с «армейцами».

Напомним, сегодня, 20 октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать Федотова на одну игру за конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем по ходу матча 13-го тура РПЛ.

Еремякин считает, что отсутствие Федотова не даст «Оренбургу» дополнительного преимущества в игре 14-го тура чемпионата России.

«Жаль, конечно, что его отстранили. Мы на него хотели бы посмотреть. Но, наверное, он будет сидеть на трибуне. Это отстранение не создаёт нам преимущество. Команда у ЦСКА опытная, тренер её готовил», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится в воскресение, 23 октября. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.