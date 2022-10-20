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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Еремякин не верит, что дисквалификация Федотова поможет «Оренбургу» в матче с ЦСКА

20 Октября 2022 • 16:07 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
1 4.20 X 4.05 2 1.75
23.10 14:00

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о том, поможет ли дисквалификация наставника ЦСКА Владимира Федотова его клубу в предстоящем матче с «армейцами».

Напомним, сегодня, 20 октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать Федотова на одну игру за конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем по ходу матча 13-го тура РПЛ.

Еремякин считает, что отсутствие Федотова не даст «Оренбургу» дополнительного преимущества в игре 14-го тура чемпионата России.

«Жаль, конечно, что его отстранили. Мы на него хотели бы посмотреть. Но, наверное, он будет сидеть на трибуне. Это отстранение не создаёт нам преимущество. Команда у ЦСКА опытная, тренер её готовил», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится в воскресение, 23 октября. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Оренбург Василий Еремякин
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
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