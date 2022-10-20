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Бышовец: «Чалову помогли выступления за рубежом»

20 Октября 2022 • 14:34 Комментировать
Оренбург
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ЦСКА Москва
1 4.20 X 4.05 2 1.75
23.10 14:00

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец оценил игру нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в текущем сезоне.

«Мне кажется, Фёдору помогли выступления за рубежом. Аренда в Швейцарии подвела черту под всеми прелестями, которые обычно сопровождают молодые годы», — заявил Бышовец Betonmobile.

По мнению эксперта, Чалов стал более ответственным, он прибавил в реализации моментов и в командной тактике, теперь он приносит команде большую пользу на всех участках поля. На данный момент он является одним из лидеров ЦСКА, добавил Бышовец.  

В этом сезоне 24-летний форвард принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Анатолий Бышовец Фёдор Чалов
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