Сычевой: «Жил на 20 тысяч рублей в месяц, а теперь вижу себя по телевизору»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поделился мнением о своём подъёме в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Я прошел тяжелый путь. Начинал с низов. Жил на 20 тысяч рублей в месяц, а теперь вижу себя по телевизору. А еще и конкурирую с такими игроками, как Малком, Промес, Соболев, и многими другими. Конечно, это приятно. И это сказка», – заявил форвард в интервью «Спорт-Экспрессу».

Игрок отметил, что благодарен Богу за возможность выступать на самом высоком уровне, однако, главный секрет его успеха – это работа.

В текущей кампании Российской премьер-лиги Сычевой стал автором 11 голов и находится на первой строчке в списке бомбардиров чемпионата вместе с Куинси Промесом и Малкомом Филипе.

