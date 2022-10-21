Зиновьев: «Эта игра будет этапом подготовки к финалу Кубка России»

Главный тренер женского футбольного клуба ЦСКА Максим Зиновьев поделился своими эмоциями после матча пятого тура заключительного этапа чемпионата России с петербургским «Зенитом» (1:1).

Наставник «красно-синих» сказал о том, что пропускать мяч в свои ворота в концовке игры было обидно. Голевые моменты по ходу матча присутствовали как у ЦСКА, так и у «Зенита», однако удержать победный счёт «армейские» девушки не смогли. Скорее всего, результат игры закономерен.

«Мы решаем задачи в чемпионате, но, понятно, что эта игра будет этапом подготовки к финалу Кубка России. Будем анализировать и разбирать», - цитирует Зиновьева «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России.