Обухов вернулся в «Оренбург» после дисквалификации из-за допинга

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов вернулся в расположение команды Российской премьер-лиги после допинговой дисквалификации. Об этом рассказала пресс-служба клуба.

Напомним, что нападающий был отстранён от футбольной деятельности в июле прошлого года из-за употребления запрещённого метандиенона. В июне ВАДА добилось продления дисквалификации до декабря 2022 года. Отметим, что за два месяца до окончания срока отстранения футболист может приступить к тренировкам.

В составе «Оренбурга» Обухов провёл десять игр, забив шесть мячей. Ранее форвард выступал за «Ростов», «Тамбов» и «Сочи».

