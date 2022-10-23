Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В матче против ЦСКА на стадионе «Оренбурга» был установлен рекорд посещаемости

23 Октября 2022 • 23:57 Комментировать
Оренбург
2:2
ЦСКА Москва
окончен

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата «Оренбург» успешно дал бой фавориту - московскому ЦСКА. Встреча закончилась результативной ничьей - 2:2. Как выяснилось, за удачной игрой воей команды наблюдало рекордное в истории стадиона «Газовик» количество зрителей. Об этом общественность проинформировала пресс-служба клуба.

- Спасибо за поддержку! Все гости города отмечают абсолютно бешеную атмосферу на нашем небольшом, но очень шумном стадионе! Молодцы, - гласит сообщение пресс-службы клуба, который вернулся в нынешнем сезоне в высшую лигу российского футбола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ахмат Ахмат
Торпедо Москва Торпедо Москва
1
0
Видео
24.10.22 в 17:30
Урал Урал
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.55 2.65
Видео
24.10.22 в 20:00
Зенит Зенит
Сочи Сочи
1.28 6.00 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
00:52 · Россия. Премьер-лига
Николсон считает справедливым выбор Селихова лучшим игроком матча «Спартака» с «Химками»
00:26 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Химки» не заслуживали такого поражения»
23 Октября
23:57 · Россия. Премьер-лига
В матче против ЦСКА на стадионе «Оренбурга» был установлен рекорд посещаемости
23:44 · Россия. Премьер-лига
Кокорин записал на свой счёт голевую передачу в очередном матче «Ариса»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Чурич: «Должны были побеждать»
22:51 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Думаю только о победах»
22:39 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Можно было больше забить»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Нагайцев: «Подвела реализация»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Тарханов не удивлён удачным выступлением «Оренбурга» против ЦСКА
21:39 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Не хочу становиться вторым Жиго, хочу быть первым Масловым»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Маслов не согласен, что праздновал гол в стиле Роналду
21:21 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - «Сочи»: прогноз на матч чемпионата России – 24 октября 2022
20:17 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» громил «Химки» - видео видео
20:06 · Россия. Первая лига
«Балтика» на последней минуте упустила победу над «Волгой»
19:56 · Россия. Первая лига
«Нефтехимик» уверенно победил в гостях у «Родины»
Все новости
Рекомендуем