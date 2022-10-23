В матче против ЦСКА на стадионе «Оренбурга» был установлен рекорд посещаемости

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата «Оренбург» успешно дал бой фавориту - московскому ЦСКА. Встреча закончилась результативной ничьей - 2:2. Как выяснилось, за удачной игрой воей команды наблюдало рекордное в истории стадиона «Газовик» количество зрителей. Об этом общественность проинформировала пресс-служба клуба.

- Спасибо за поддержку! Все гости города отмечают абсолютно бешеную атмосферу на нашем небольшом, но очень шумном стадионе! Молодцы, - гласит сообщение пресс-службы клуба, который вернулся в нынешнем сезоне в высшую лигу российского футбола.